Geht es nach niederländischen Medienberichten, soll der SK Sturm seine Fühler nach dem 19-jährigen Angreifer Emanuel Emegha ausgestreckt haben. Sturms Sportdirektor Andreas Schicker bekräftigte erst unlängst, auf der Stürmer-Position nochmals nachjustieren zu wollen. Zu aktuellen Gerückt schweigt er aber, sagt nur: "Wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Dynamo Kiew."

Der niederländische Nachwuchs-Teamspieler war erst im Jänner für kolportierte eineinhalb Millionen Euro von seinem Jugend-Klub Sparta Rotterdam zum belgischen Europacup-Teilnehmer Royal Antwerpen gewechselt. Dort wurde er nun bereits aus dem Kader für das bevorstehende Conference-League-Duell mit Lilleström gestrichen.

Die belgische Zeitung Gazet von Antwerpen berichtet, dass sich Sturm mit den Belgiern bereits fast einig sein sollen, es geht um eine fixe Verpflichtung. In der belgischen Jupiler Pro League kam Emegha bislang erst einmal zum Einsatz, in 35 Einsätzen in der niederländischen Eredivisie kam der Stürmer auf drei Tore. Emeghas Vertrag in Antwerpen läuft noch bis 2026.