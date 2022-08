Diese Elf schickt Christian Ilzer gegen Dynamo Kiew auf das Feld

Ab 20 Uhr im Liveticker. Für Sturm Graz startet heute im polnischen Lodz (20.00 Uhr/live auf ORF 1) der äußerst steinige Weg in Richtung Fußball-Champions-League. In der 3. Qualifikationsrunde stellt sich mit Dynamo Kiew ein in der "Königsklasse" sehr erfahrener Gegner in den Weg.