Sturm hatte beim Auftakt in den ÖFB-Cup in Röthis leichtes Spiel: Gegen den Vorarlberger Eliteligist setzte sich die Mannschaft von Christian Ilzer 6:0 durch. Rasmus Höjlund eröffnete schon in der vierten Minute das Toreschießen.

Ilzer schenkte zwei Neuzugängen das Vertrauen: So verteidigte David Schnegg links in der Viererkette, Tomi Horvat war in der Mittelfeldraute aufgestellt: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg; Stankovic; Horvat, Sarkaria, Prass; Jantscher, Höjlund.

Innenverteidiger David Affengruber erzielte nach schönem Angriff das 2:0 (17.), Höjlund legte nach 32 Minuten nach, Manprit Sarkaria erzielte in der 45. Minute das vierte und in der 61. Minute das fünfte Tor der Grazer. Luca Kronberger erzielte in der letzten Minute das sechste Tor der Grazer – sein erstes Pflichtspieltor für Sturm. "Respekt an Röthis, sie haben sich sehr gut geschlagen", sagt Doppeltorschütze Manprit Sarkaria. "Das erste Pflichtspiel haben wir gewonnen, jetzt gilt es im Training Vollgas zu geben und den WAC zu besiegen", denkt Sarkaria bereits an den Meisterschaftsauftakt.

Sturm vergab noch zahlreiche Chancen – die größten durch Alexander Prass nach 71 und Stefan Hierländer nach 82 Minuten. Aber auch die Vorarlberger ließen sich nicht bitten, spielten mutig nach vorne, fanden aber wie etwa Stürmer Marco Wieser in Jörg Siebenhandl ihren Meister. "Super Chance, das erleben wir nur einmal. Wir hätten uns mit einem Tor belohnen können", sagt Wieser.

"Es war das erwartet schwere Spiel, Röthis hat das sehr gut gemacht. Wir können zufrieden sein", sagt Hierländer, der überrascht war, dass Röthis über 90 Minuten das Tempo hochhalten konnte. "Kompliment an unseren Gegner, wir mussten sehr konzentriert sein", sagt Trainer Christian Ilzer. Die Konsequenz in Hälfte eins hat es ermöglicht, schon in der Pause durchzuwechseln. "Der Gegner hat es uns schwer gemacht, noch mehr Tore zu erzielen."

Bitter für Sturm: Jakob Jantscher und Gregory Wüthrich mussten angeschlagen ausgewechselt werden.