Sturm mit zwei Unentschieden zum Camp-Ende

Mit dem Testspiel-Doppel gegen den FC Liefering (0:0) und BW Linz (1:1) beendet der SK Sturm das einwöchige Trainingscamp in Schladming. Bis auf Stefan Hierländer (Magen-Darm-Verstimmung) sind alle Spieler zum Einsatz gekommen. „Wir haben diese Woche gut und konzentriert gearbeitet und wollten mit dem Doppeltestspiel möglichst vielen Spielern 90 Minuten geben. Jetzt bleiben uns noch zwei Wochen bis zum Pflichtspielstart und wir werden uns intensiv und detailliert auf Cup und Meisterschaft vorbereiten“, sagte Trainer Christian Ilzer.

Heute haben die Akteure frei, am Montag geht die Vorbereitung wieder weiter. Für das Testspiel am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in der Merkur-Arena sind bereits 4000 Karten abgesetzt. Sturm entwickelt sich nicht nur sportlich. Seit Kurzem gibt es die neue Homepage und am Dienstag folgt die offizielle Eröffnung inklusive Autogrammstunde des neuen SturmShops in der ShoppingCity Seiersberg.

Zuwachs haben auch die Sturm-Damen erhalten. Stürmerin Julia Matuschewski unterschrieb einen Einjahresvertrag. Die 25-jährige Deutsch-Polin erzielte in der abgelaufenen Saison für den FC Basel 12 Tore.