Profifußballer zu werden, das war nie der Plan von David Schnegg. Er wollte das Leben genießen und nicht in „irgendeiner Fußball-Akademie“ als Roboter enden, der um 22 Uhr verordnete Bettruhe hat. Er stieg aus. „Ich hatte auch andere Interessen“, sagt er mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht. Andere? „Ja, ich wollte mein Leben leben, mit meinen Freunden zusammen sein und eben Sachen machen, die man als Jugendlicher so macht“, sagt er. Trifft der Ausdruck „Lauser“ also zu? Schnegg lächelt wieder schelmisch und sagt: „Wenn man es schön ausdrücken will, dann war ich ein Lauser, ja.“ Also spielte er mit seinen Jungs im Sommer zweimal in der Woche Fußball, fuhr im Winter Ski und machte eine Lehre als Maler. „Es war wirklich eine tolle Zeit“, sagt Schnegg. Und: Er würde es genau so wieder machen, bereue nichts.