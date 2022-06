Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des ASK Voitsberg verteilte der SK Sturm keine Geschenke. Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung gelang den Schwarz-Weißen der dritte Sieg, vor 1600 Zuschauern ließ der Vizemeister dem Zweiten der abgelaufenen Landesliga-Saison keine Chance und siegte mit 11:0. Zur Halbzeit war es nach einem Eigentor von Ex-Sturm-Verteidiger Andreas Pfingstner (24.) und einem Doppelpack von Mura-Neuzugang Tomi Horvat (28., 41.) noch 3:0 gestanden.

Die zur Halbzeit auf allen Positionen veränderte Elf startete mit dem Wiederanpfiff wie aus der Pistole geschossen, Mohammed Fuseini (46.), Christoph Lang (47.) und Alexander Prass (48.) verdoppelten den Spielstand binnen nur drei Minuten. Lang (58., 74., 81.) schnürte in weiterer Folge einen Viererpack, auch Prass traf nochmals (83.). Der zur Halbzeit ausgewechselte Torhüter Luka Maric kam nach einer Stunde für den angeschlagenen Fuseini erneut aufs Feld - diesmal als Stürmer. Nur sechs Minuten später schrieb auch er als Torschütze an.

"Wir sind sehr herzlich in Voitsberg aufgenommen worden und hoffen, dass wir den vielen Zuschauern einiges zurück geben konnten", sagte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. "Der gesamte Verein gratuliert dem ASK herzlich zum 100-jährigen Jubiläum und wünscht alles Gute für die Zukunft. Jetzt werden wir uns auf das Trainingslager in Schladming fokussieren und uns weiter auf die intensive Saison vorbereiten."

Der GAK spielte ebenfalls zu Ehren eines 100-jährigen Vereinsbestehens ein Testspiel in Gloggnitz, wie der Stadtrivale ließen aber auch die Rotjacken den Gegner zumindest auf dem Platz nicht zum Jubeln kommen. Dank der Tore von Neuzugang Michael Liendl (5., 17.), Benjamin Rosenberger (33., 40.), Paul Kiedl (45.), Max Rauter (79.) und Artem Marchenko (87.) verbuchte der GAK auch einen Kantersieg.