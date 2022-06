Knapp 24 Jahre nach dem legendären Aufeinandertreffen in der Champions League zwischen dem SK Sturm und Real Madrid kommt es wieder zu einem Aufeinandertreffen der beiden Teams – allerdings bei den Frauen: Die Damen des SK Sturm treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auf die Frauenmannschaft des berühmten Weißen Balletts.

Zusätzlich wurden Manchester City und der WFC Tomiris-Turan aus Kasachstan in die Gruppe gelost. Die Sieger dieser beiden Begegnungen spielen in einem "Finale" der ersten Quali-Runde um ein Ticket für Runde zwei – dort geht es dann in einem Hin- und Rückspiel um die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase.

"Das ist das i-Tüpfelchen einer grandiosen, letzten Saison", sagte Mario Karner, der Leiter der Frauenfußball-Sektion des SK Sturm, erfreut über die "Hammergruppe" – und fügt mit einem Schmunzeln an: "In Weiß werden wir nicht spielen." Sturm-Präsident Christian Jauk freute sich: "Das haben sie sich verdient."

Das Spiel gegen Real Madrid findet am 18. August statt, der Spielort ist Madrid. Das "Gruppenfinale" steigt am 21. August.