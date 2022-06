Langsam, aber sicher beginnt bei den Fußball-Teams in Europa wieder der Trainingsalltag, seine letzten freien Tage hat nun Sandi Lovrić genützt und Freundin Tina Majstorović geheiratet.

Wo sich der Slowene, der einst als Sturm-Wundertalent galt und am 1. Juli vom Schweizer Erstligisten FC Lugano zu Udinese Calcio in die Serie A wechseln wird, und die ehemalige Kapitänin der HIB-Handball-Damen das Jawort gaben, ist nicht genau bekannt, nur so viel: Die Trauung fand in Kroatien statt.