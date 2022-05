Der SK Sturm kann heute (19 Uhr) ein neues Kapitel in der Vereinshistorie schreiben. Die zweite Mannschaft der Grazer trifft in der drittletzten Runde der Regionalliga Mitte auswärts im Steirer-Derby auf Bad Gleichenberg. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Thomas Hösele, der nach seiner Sperre wieder auf der Betreuerbank Platz nehmen darf, den Aufstieg in die 2. Liga vorzeitig fixieren. Denn: Nur Sturm II und Hertha Wels wollen aufsteigen.

Da die Oberösterreicher für die Grazer keine Gefahr mehr sind, haben die Jung-Blackies nur noch eine Hürde zu meistern: Sie müssen am Ende der Saison in den Top zwei der Meisterschaft sein, um aufsteigen zu dürfen. Eben das wäre mit drei Punkten in Bad Gleichenberg fix. Das will sich auch Sturms Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, nicht entgehen lassen und wird sich das Spiel live im Stadion ansehen.

Der Aufstieg von Sturm II gilt als Formsache, somit werden in der kommenden Saison in den beiden höchsten Spielklassen des Landes mit Sturm, Sturm II, Hartberg, GAK, Lafnitz und Kapfenberg gleich sechs Steirer-Teams dabei sein. Nur Wien (Rapid, Rapid II, Austria, Young Violets, FAC und Vienna) stellt ebenfalls sechs Mannschaften.