Bevor die Sturm-Damen heute (14 Uhr) in Horn um den Einzug ins Finale im ÖFB Ladies Cup kämpfen, wurde Kapitänin Annabel Schasching zur Spielerin der Saison in der Frauen Bundesliga ausgezeichnet. „Ich habe in dieser Saison einfach richtig Spaß, gehe mit einer Leichtigkeit über den Platz“, sagt die 19-Jährige. Woher diese kommt? „Das ist das erste Jahr, wo ich aus der Schule und dem Internat heraußen bin, ich habe mich nur aufs Fußballspielen konzentriert. Ich bin superglücklich mit meinen Mannschaftskolleginnen und bin privat von den besten Menschen umgeben“, sagt die Oberösterreicherin.