Der SK Sturm erzielte in dieser Saison der Bundesliga 59 Tore in den ersten 30 Spielen – nur unter Trainer Ivica Osim 1997/98 (73 Tore) mehr zum Vergleichszeitpunkt in einer Bundesliga-Saison. Heute wollen die Grazer ihr Torverhältnis weiter verbessern. Ein Duo fehlt. Stefan Hierländer zwickt das Knie, David Affengruber laboriert an einer Magen-Darm-Grippe.