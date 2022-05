Ein gemeinsames Transparent aller Fanklubs der Nordkurve Graz für besondere Spiele - das ist seit einigen Jahren der Wunsch der Fangruppen. Auf der einen Seite das Logo von Sturm. Auf der anderen Seite der Kopf von Jahrhunderttrainer Ivica Osim. Und dazwischen das markante Zitat: "Sturm deckt alles, was Schwarz ist in meinem Leben. Alles was Weiß ist auch."

© Gepa, GEPA pictures/ Chris Bauer

Am Schöckl, zum 113. Geburtstag von Sturm Graz, haben die Fangruppen dieses Transparent erstmals präsentiert. Ein "Familienfoto" wurde gemacht - wie vom Verein gewünscht. "Und dann stirbt er", sagt der langjährige Nordkurven-Vorsänger Oliver Parfi vom Fanklub Brigata. "Das Zitat bringt alles für mich zum Ausdruck. Genau dafür brennen wir als Fans."

Das und Ähnliches hat Parfi am Schöckl gesagt, "als ich kurz das Mikrofon benutzen durfte. Und dann kommt Christian Jauk zehn Minuten später auf die Bühne und erklärt, dass Ivica Osim tot ist." Für Parfi steht fest: "Das ist ein sturmhistorischer Moment. Kein positiver, aber auf gewisse Weise ein schöner."

Über die sportlichen Leistungen Osims will Parfi gar nicht diskutieren. "Er hat uns in Sphären katapultiert, die ohne ihn nicht möglich gewesen wären. Dafür muss man ewig dankbar sein", sagt er. Viel mehr aber: "Er war eine moralische Instanz. Das geht weit über den Fußball hinaus. Wenn Osim den Mund aufgemacht hat, haben alle geschwiegen und dem weisen Philosophen gelauscht. Personen wie ihn gibt es viel zu wenige. Er hat es geschafft, Menschen zu vereinen."