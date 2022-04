Viel länger als gewohnt steht die Schöckl-Seilbahn dieses Mal still: Die üblichen Revisionsarbeiten, die Ende Jänner gestartet sind, dauern heuer bis Ende April. Der Grund: Einzelne Elektrokomponenten, welche 25 Jahre auf dem Buckel haben, müssen getauscht werden. Langfristig würde sich dadurch aber der Vorteil ergeben, dass künftig nur noch einmal im Jahr eine solche Revision notwendig ist.

Also geht am 1. Mai 2022 die Schöckl-Seilbahn wieder in Betrieb, pünktlich um 9 Uhr verlässt die erste Gondel die Talstation. Dort und oben auf dem Gipfel wird man auffällig viele schwarz-weiß gekleidete Wanderer treffen: Feiert doch der SK Sturm – am 1. Mai 1909 gegründet – am Hausberg sein 113. Jubiläum. Dafür haben sich die Verantwortlichen des Grazer Fußballklubs, die ja soeben den Vizemeistertitel feiern konnten, besondere Programmpunkte einfallen lassen: So gibt es am Sonntag drei Möglichkeiten, gemeinsam mit der Sturm-Familie auf den Schöckl zu kommen – ab 8 Uhr mit dem Rad von der Gründungsstele im Augarten weg, ab 9 Uhr zu Fuß über den "21er Wanderweg" und ab 10 Uhr mit der Gondel.

Auf all jene, die ihre Wadeln beanspruchen, warten drei besondere Wanderführer: Zwischen 9 und 11 Uhr gehen die früheren Kicker Martin Ehrenreich, Johnny Ertl und Mario Haas voran. Und um 10 Uhr startet beim Gipfelkreuz der Antenne-Steiermark-Frühschoppen mit Livemusik.