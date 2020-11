Facebook

Jene Frauen, die Jessica Frieser nacheifern, dürfen das aktuell nicht © GEPA pictures

Die Corona-Pandemie machte dem Frauenfußball im Frühjahr einen Strich durch die Rechnung, die Saison wurde abgebrochen. Nun läuft der Spielbetrieb – trotz erneuten Lockdowns – weiter. Zumindest in der Bundesliga. „Ich finde es wirklich toll, dass wir weiter spielen dürfen“, sagt Sturms Sektionsleiter der Damen, Mario Karner. „Aber“, fügt Karner hinzu, „unsere Frauen-Akademie darf nicht trainieren. Wir würden aber die gleichen Präventionsmaßnahmen setzen wie bei der Bundesligamannschaft oder auch in der Burschen-Akademie, wo der Spielbetrieb normal weiterlaufen darf.“ Die Begründungen, weshalb die einen spielen dürfen, die anderen aber nicht, seien „nicht schlüssig. Warum darf die ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten weitertrainieren? Es ist schon komisch. Dabei wäre es so wichtig. Gerade im Akademiealter von 14, 15, 16 Jahren hören die meisten Mädchen mit dem Fußball wieder auf. Darauf wurde immer wieder hingewiesen“, ärgert sich der 37-Jährige.