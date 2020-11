Facebook

SK Sturm gegen Lask © GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker!

Den dritten Bundesliga-Sieg in Folge will der SK Sturm heute einfahren. Allerdings wartet der bislang wohl stärkste Gegner. Der LASK kommt nach dem Europa-League-Sieg gegen Ludogorets Rasgrad vollbepackt mit Selbstvertrauen in die Merkur-Arena, in der heute zum vorerst letzten Mal 1500 Zuseher mitfiebern dürfen.

Nach zuletzt drei Pflichtspielerfolgen (2x Bundesliga, 1x ÖFB-Cup) vertraut Sturm-Trainer Christian Ilzer der gleichen Startelf wie zuletzt beim 2:0-Sieg in Ried. Somit werden David Nemeth und Gregory Wüthrich erneut das Innenverteidiger-Duo bilden und Jon Gorenc-Stankovic im defensiven Mittelfeld für Ruhe und Ordnung sorgen. Neo-Torjäger Ivan Ljubic spielt im offensiven Mittelfeld.

Wir gehen mit folgender Startelf in die Partie gegen den @LASK_Official! #sturmgraz #TipicoBL #STUASK

______________

STU -:- ASK | 17:00 | Merkur Arena pic.twitter.com/iMNzqsDOsD — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 1, 2020

LASK-Trainer Dominik Thalhammer setzt vorerst nur die Stammspieler Marko Raguz und Petar Filipovic auf die Bank, ansonsten darf der erste Anzug versuchen, zum sechsten Mal in Folge gegen die Steirerin der Bundesliga ungeschlagen zu bleiben.