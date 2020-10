Facebook

Für die Fußballklubs in der Bundesliga und der 2. Liga sind die Maßnahmen nicht neu. Sämtliche Hygienekonzepte wurden bereits im Zuge des Ausbruchs der Corona-Pandemie im Frühjahr erarbeitet und werden stetig umgesetzt. Und auch Geisterspiele sind bekannt. Beim SK Sturm schrillen die Alarmglocken. Wirtschaftlich ist es für die Schwarz-Weißen wie für jeden anderen Sportklub in Österreich eine enorme Herausforderung. Für Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich rückt aber auch die Fan-Thematik immer mehr in den Fokus eines möglichen nachhaltigen Schadens. "Ich weiß nicht, ob wir je wieder 3000 oder 3500 Fans auf der Nordtribüne sehen werden. Der eine oder andere ist auf den Geschmack gekommen, etwa am Wochenende mit der Familie wandern zu gehen", sagt Tebbich. Die Identifikation mit dem Klub geht langsam verloren. Beim TSV Hartberg wird man wie bisher alles Maßnahmen mittragen, die die Bundesregierung vorgibt. "Es gibt ohnehin keine andere Varianten. Also heißt es jetzt: Nicht jammern und das Beste aus dieser äußert schwierigen Situation machen", saht Hartberg-Obmann Erich Korherr.