Sturm-Präsident Christian Jauk ist wütend: Kurzfristig wurde die Grazer Behördengenehmigung für mehr als 7000 Fans im Stadion wieder verweigert © APA/ERWIN SCHERIAU

Die "Abänderung des Bescheides der Bezirksverwaltungsbehörde Bürgermeister der Stadt Graz" (sie liegt der Kleinen Zeitung vor) flatterte gerade einmal 24 Stunden vor Anpfiff herein. "Die Bewilligung für das Covid-19-Präventionskonzept für die Veranstaltung ÖFB Cup SK Sturm Graz - SV Innsbruck am 28.08.2020 wird dahingehend eingeschränkt, dass maximal 1250 Personen bei dieser Veranstaltung zugelassen sind. Eine Aufteilung dieser Veranstaltung in mehrere, jeweils getrennt zu betrachtende, ist nicht zulässig." Die Rede ist im Behördentext weiter von "Gefahr im Verzug" und "unaufschiebbaren Maßnahmen": "Eine derart massive Überschreitung der zulässigen Höchstzahl um das beinahe sechsfache widerspricht eindeutig den öffentlichen Interessen und kann nicht hingenommen werden." In Hinblick auf die Gefahr einer Ansteckung würde das ein unerlaubtes und nicht hinzunehmendes Risiko darstellen.