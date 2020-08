Beim ersten Testspiel des SK Sturm am Samstag gegen Ferencvaros Budapest sind in Bad Radkersburg 200 Zuschauer zugelassen.

Christian Ilzer (mitte) mit seinen Assistenten © GEPA pictures

Am Samstag startet der SK Sturm so richtig in die Vorbereitung, es steht das erste Testspiel auf dem Programm. In Bad Radkersburg trifft die Mannschaft von Neo-Trainer Christian Ilzer auf den ungarischen Klub Ferencvaros Budapest. Ankick ist um 17 Uhr.

Und auch für die Fans gibt es gute Nachrichten: 200 Besucher sind zu diesem Spiel zugelassen, es gilt das "First come, first serve"-Prinzip, Tickets können beim Stadion erworben werden und kosten 12 Euro pro Stück. Es wird auch an einer Liveübertragung auf sksturm.tv gearbeitet.

Übrigens: Bei allen Testspielen der Grazer (15. August gegen Opava in Dietersdorf, 22. August gegen Lafnitz in Lebring) sind Zuseher zugelassen. Nur gegen Slavia Prag (11. August) nicht.