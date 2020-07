Facebook

© GEPA pictures

Die Gerüchte, wonach der SK Sturm in der kommenden Saison mehrere junge Spieler bei Zweitligist Kapfenberg "parken" und so zu Spielpraxis verhelfen will, verdichten sich. Allerdings nicht zur Freude aller: Die "Nord Block Ultras", ein im Aufbau befindlicher Fanklub der "Falken", wollen die Grazer Nachwuchstalente nicht in ihrem Team sehen. Das wurde auf Facebook veröffentlicht.