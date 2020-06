Facebook

Gerne wird dem SK Sturm vorgeworfen, zu defensiv zu spielen. Dennoch gelang es den Grazern in dieser Saison, gerade einmal in fünf Partien ohne Gegentor zu bleiben. Zuletzt war das am 22. Februar (2:0 bei der Admira) der Fall. Hält Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl den Kasten sauber, gab es in dieser Saison ausschließlich Siege. In den vergangenen sieben Begegnungen schlug es aber immer ein – insgesamt 19 Mal, was gerade einmal vier Punkte einbrachte.