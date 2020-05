Facebook

15 Spiele der Fußball-Bundesliga sind ab 2. bzw. 3. Juni kostenlos im ORF zu sehen. Zehn Spiele aus der Meistergruppe, davon fünf Topspiele, und fünf Spiele aus der Qualifikationsgruppe. Darauf haben sich Lizenzhalter Sky und der ORF geeinigt.

Die Sky-Aussendung im Wortlaut:

Sky Österreich freut sich eine massive Stärkung der Partnerschaft mit der Bundesliga und dem ORF, der bereits bisher ein Key Player in der Sky Medienallianz war, präsentieren zu können.

Damit in der herausfordernden Situation und der damit verbundenen Geisterspiele möglichst viele Fans in den Genuss von Live-Fußball der Österreichischen Bundesliga kommen, wurde eine Sublizenzierung von 15 Spielen der Tipico Bundesliga während der laufenden Meisterschaft vereinbart. Zehn davon in der Meistergruppe, darunter fünf Top-Spiele, sowie fünf in der Qualifikationsgruppe. Der ORF wird die 15 Spiele parallel zu Sky ausstrahlen. Mit dieser Übereinkunft zwischen zwei bewährten Partnern wurde im Sinne des Fußballs, der Fans und der Sky Kunden eine gute Balance bei der Berichterstattung getroffen.

Sky-Kunden sehen alle 63 Spiele in der Einzeloption

Sky Kunden können ab Dienstag den 2. Juni im "englische Wochen"-Modus alle 63 Spiele der Tipico Bundesliga einzeln oder auch in der Original Sky Konferenz live genießen. Auch die drei Spiele des Europa League-Play-off am Ende der Saison werden exklusiv von Sky übertragen.

Sowohl Sky als auch der ORF werden die Auswahl der First Picks zeitnah bekannt geben.