Vor 25.000 Sturm-Fans Heute vor zehn Jahren gewann der SK Sturm den Cup in Klagenfurt

Am 16. Mai 2010, also heute vor genau zehn Jahren, wurde der SK Sturm zum vierten Mal in der Klubgeschichte ÖFB-Cup-Sieger. Mehr als 25.000 Sturm-Fans sorgten in Klagenfurt für ein Heimspiel. Ein Trio erinnert sich noch gut an einen der Sterntage der schwarz-weißen Klubgeschichte.