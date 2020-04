Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Bartosch © GEPA pictures

Der Steirische Fußballverband rund um Präsident Wolfgang Bartosch hat seinen Worten Taten folgen lassen. In einer Präsidiumssitzung wurde am Montagabend in Graz ein Härtefonds in Höhe von 450.000 Euro beschlossen.