Auf der Seite "Schwoaze Helfen" sollen Anhänger dazu animiert werden, gemeinnützige Aktionen zu unterstützen. Am Sonntag machte das "Kollektiv 1909" mit Spruchbänden auf sich aufmerksam.

Klasse Aktion der Sturm-Fans © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Die Anhänger des Sk Sturm sind nicht nur für einzigartige Momente im Stadion bekannt. Mit der Aktion "Schwoaze Helfen" machen sie seit Jahren positive Schlagzeilen und helfen Menschen in Not. Auch in der jetzigen Cornavirus-Krise wollen die Fans der Grazer einen Teil zum Gemeinwohl beitragen.

Auf der Seite "schwoazehelfen.at" wurden den Anhängern zwei Aktionen ans Herz gelegt. Einerseits die Hotline für Corona-Hochrisikogruppen der Stadt und ÖH Graz. Diese sucht Helfer für Einkaufswünsche und notwendige Erledigungen. Intressierte können sich unter generationensoli@oehunigraz.at anmelden. Auch ein Musterbrief für Nachbarschaftsdienste im eigenen Wohnhaus wurde zur Verfügung gestellt.

Am Sonntag sorgten die Anhänger des "Kollektiv 1909" in Graz für positive Schlagzeilen. Auf Spruchbänden bedankten sie sich beim Krankenhaus- und Handelspersonal für deren Einsatz in diesen Tagen.