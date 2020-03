Masaya Okugawa bringt Salzburg sieben Sekunden nach Wiederanpfiff mit 1:0 in Führung. Joker Patson Daka legt in der 74. Minute zum 2:0 nach.

© GEPA pictures/ Jasmin Walter

45 Minuten hielt der Sturm in der 22. Runde der Fubßall-Bundesliga mit einer Abwehrschlacht bei Meister Salzburg gut dagegen - unter anderem scheiterte Thorsten Röcher mit einer Doppelchance an Torhüter Cican Stankovic und auch an der Stange -, aber nur sieben Sekunden nach Anpfiff der zweiten Spielhälte erzielte Masaya Okugawa das 1:0 für Salzburg.

Mittlerweile hat Sturm-Trainer Nestor El Maestro den ersten Wechsel vornehmen müssen. Vincent Trummer ersetzt den angeschlagenen Kapitän Stefan Hierländer. Auch Jakob Jantscher ist in der Partie - statt Lukas Jäger. Der Routinier soll für mehr Offensivimpulse sorgen

Die Vorentscheidung folgt in der 74. Minute. Joker Patson Daka bezwingt Jörg Siebenhandl und stellt auf 2:0.