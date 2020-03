Sturm und GAK wollen eine neue Stadionbande in der UPC-Arena. Die Stadt Graz soll bei diesem Projekt als Käufer dienen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine neue Stadionbande soll gekauft werden © (c) GEPA pictures/ M. Oberlaender

Die Merkur-Arena in Liebenau beschäftigt die Verantwortlichen des SK Sturm und des GAK auch weiterhin. Grund ist die LED-Werbebande, die beide Vereine aktuell von einer Tochterfirma der Messe Graz anmieten und dafür pro Saison jeweils rund 100.000 Euro berappen sollen. Allerdings ist die Anlage in die Jahre gekommen und entspricht mittlerweile nicht mehr den heutigen Standards in Bezug auf die Auflösung. Bessere Vermarktungsmöglichkeiten scheiden damit aus – wie das Bespielen der Banden-Rückseite.