Tagebuch aus Belek, Teil IV Trainingslager in Belek: Computer spielen bildet - ein bisschen

FIFA spielt eine große Rolle in Belek: Weil Hartbergs Betreuer vor Ort die Oststeirer auf der Konsole testete und mit Dario Tadic mehrfach traf. Und weil Gheorghe Hagi Teil von FIFA Legends ist und so auch die jünsten Sturm-Kicker in der Türkei wissen, wer er ist.