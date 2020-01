Isaac Donkor reist aus dem Trainingslager in Belek ab. Der Heilungsverlauf ist nach der Sprunggelenksverletzung nicht den Erwartungen entsprechend, in Graz wird nun eine weitere Diagnose erstellt.

Sturm in Belek

Isaac Donkor © (c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Defensivspieler Isaac Donkor muss aus dem Trainingslager aus Belek abreisen. Nach seiner Trainingsverletzung - Donkor ist nach einem Kopfballduell am ersten Trainingstag umgeknickt - hat sich der Zustand Donkors nicht verbessert. Die MR-Bilder haben einen Außenband-Einriss im rechten Knöchel gezeigt. "Wir hoffen, dass sich diese Diagnose auch in Graz bestätigt", sagt Günter Kreissl.

Von Physiotherapeut Joe Flicker wird Donkor in Graz in der Folge betreut werden. Sturm hofft, dass der 24-Jährige am Dienstag nach Hause fliegen kann. "Es geht darum, dass wir im Heilungsprozess nicht zu viel Zeit verlieren", sagt Kreissl.