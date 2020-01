Facebook

Einen "Kino-Abend" hat Sturm im Hotel in Belek verbracht. So steht es zumindest auf der Homepage der Grazer zu lesen. Was das sein soll? "Was ein Kino-Abend eben ist", sagt Sturm-Trainer Nestor El Maestro. "Kurzfilme gibt es zu sehen. Zwei, drei Filme - aber nie länger als 15 Minute pro Film." Regie geführt beim gezeigten Film hat übrigens der Trainer selbst, für den Schnitt war er auch höchstpersönlich verantwortlich.