In Lake Louise findet heute der Herren-Super-G statt © AP

Am heutigen Sonntag kommen Sportfans voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert - hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann los ist.

Fußball

Internationale Ligen: In Deutschland kann WAC-Europa-League-Gegner Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg gegen Freiburg wieder die Tabellenspitze übernehmen. Los geht es um 15.30 Uhr. Nach dem Patzer der Bayern ist es für Gladbach die große Chance, wieder etwas davonzuziehen.

Österreichische Liga: Um 14.30 Uhr trifft der WAC auswärts auf Altach. Salzburg ist bei der Admira zu Gast. Abgeschlossen wird die Runde mit dem Duell LASK gegen Rapid (17 Uhr).

Spanien: In "La Liga" kommt es um 21 Uhr zum absoluten Schlagerspiel: Atletico Madrid hat den FC Barcelona zu Gast. Die Katalanen können mit einem Sieg wieder mit Spitzenreiter Real Madrid gleichziehen.

Eishockey

Die Graz 99ers wollen in der Eishockey-Bundesliga überraschen. Die in der Krise steckenden Grazer haben Salzburg zu Gast, los geht es um 16 Uhr. Der KAC ist um 17.30 Uhr daheim gegen Dornbirn gefordert, Villach muss ebenfalls um 17.30 Uhr nach Ungarn zu Fehervar.

Wintersport

Nordische Kombination: Um 9.10 Uhr gehen die Kombinierer in Ruka auf die Schanze. Der Langlauf-Bewerb geht ab 14 Uhr in Szene.

Langlauf: Ebenfalls in Ruka findet der Weltcup der Langläufer statt. ORF Sport+ überträgt ab 10.10 Uhr den Verfolgungs-Bewerb der Damen live. Um 11.30 Uhr sind die Herren an der Reihe.

Biathlon: Live dabei sind sie auf ORF Sport+ auch im Biathlon. Um 12.30 Uhr gehen in Östersund die Herren in den Sprint, um 15.30 Uhr ist der Damen-Bewerb angesetzt.

Rodeln: Im amerikanischen Lake Placid wird um 14.20 Uhr um Weltcup-Punkte gerodelt. Um 18 Uhr steigt ORF Sport+ in das Geschehen ein.

Skispringen: Um 16.30 Uhr findet in Ruka das Weltcup-Springen der Herren statt.

Ski Alpin: Um 15.45 Uhr starten die alpinen Skirennläuferinnen in Killington in den ersten Slalom-Durchgang. Den Riesentorlauf sicherte sich die Italienerin Marta Bassino. Um 20.15 Uhr geht es bei den Herren in Lake Louise nach der Abfahrt vom Vortag in den Super-G.

Motorsport

Formel 1: Der Brite Lewis Hamilton geht von der Pole-Position aus in das letzte Rennen der Saison. Los geht es in Abu Dhabi um 14.10 Uhr.