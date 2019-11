Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Lake Louise findet heute die Herren-Abfahrt statt © GEPA pictures

Am Samstag kommen Sportfans voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert - hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann los ist.

Fußball

Internationale Ligen: In Deutschland feiert Jürgen Klinsmann sein Debüt als Hertha-Trainer - um 15.30 Uhr gastiert Dortmund in Berlin. Um 18.30 Uhr empfängt Bayern München Leverkusen.

Österreichische Ligen: Um 17 Uhr wird die 16. Runde der österreichischen Bundesliga eröffnet. Der SK Sturm gastiert bei der WSG Tirol, Hartberg bei der Wiener Austria, St. Pölten empfängt Mattersburg. In der Zweiten Liga kommt es zu folgenden Paarungen: Steyr - KSV (14 Uhr), Dornbirn - Ried (14.30 Uhr).

Nationalteam: Österreichs Fußball-Nationalteam erfährt um 18 Uhr in Bukarest die Gegner für die EURO 2020 - zumindest zwei von drei. Vor der Gruppen-Auslosung steht fest, dass die ÖFB-Elf auf eines der Topteams Deutschland, Spanien, Italien, England oder Niederlande trifft, aber u.a. nicht auf Titelverteidiger Portugal und auch nicht in die Gruppe B (Russland, Dänemark, Belgien) kommt.

Wintersport

Nordische Kombination: Den Auftakt der Wintersportler machen heute die Kombinierer, bei denen es gestern einen norwegischen Vierfachsieg gab. Um 8.30 Uhr startet in Ruka (Finnland) das Skispringen, ab 14 Uhr geht es auf die Loipe.

Langlauf: Ebenfalls in Ruka findet der Weltcup-Auftakt der Langläufer statt. Die Damen absolvieren um 9.45 Uhr zehn Kilometer, die Herren um 11.30 Uhr 15 Kilometer, beide jeweils im klassischen Stil.

Biathlon: Die Single-Mixed-Staffel eröffnet in Östersund (SWE) um 13.10 Uhr die Biathlon-Saison. Um 15 Uhr folgt die Mixed-Staffel.

Rodeln: Der Weltcup hält in Lake Placid (USA). Die Doppelsitzer starten um 15 Uhr, die Damen um 18.40 Uhr.

Skispringen: Auch die Weitenjäger halten in Ruka. Um 16.30 Uhr findet das zweite Weltcup-Springen der Herren statt.

Ski Alpin: Um 15.45 Uhr starten die alpinen Skirennläuferinnen in den Weltcup-Riesentorlauf in Killington, der zweite Durchgang der besten 30 beginnt um 19 Uhr. Um 20.15 Uhr startet in Lake Louise die erste Herren-Abfahrt dieser Saison.

Motorsport

Formel 1: Die Königsklasse biegt in die Zielgerade ein. Um 14 Uhr startet in Abu Dhabi das Qualifying beim Grand Prix der Vereinigten Arabischen Emirate.