Die Grazer Topverein haben sich wieder zusammengetan. Zum zweiten Mal gibt es in diesem Winter in der steirischen Landeshauptstadt mit dem Superticket die Möglichkeit, mit nur einem Ticket gleich zehn Topspiele für nur 49,90 Euro zu besuchen. Basketball, Eishockey, Handball, Fußball, Volleyball und American Football stehen auf dem Menüplan und los geht es kurz nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem Basketballderby der Herren. UBSC Graz empfängt am 29. Dezember den amtierenden Meister und Cup-Sieger aus Kapfenberg.