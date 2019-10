Sturm/GAK"Notoperation": Neuer Rasen in Liebenau

Im Süden des Stadions in Liebenau wird ein neuer Rasen verlegt, damit Sturm und GAK ihre nächsten Spiele nicht in einem Ausweichstadion bestreiten müssen.

Aufregung um den Rasen in Liebenau: Das Grün in Graz präsentierte sich zuletzt von derart schlechter Seite, dass heute vom Senat 3 und einem Verteter der Bundesliga das Spielfeld unter Augenschein genommen wurde. Im schlimmsten Fall müssen sowohl Sturm als auch der GAK ihre nächsten Heimspiele in einem Ausweichstadion absolvieren - davon gehen die Verantwortlichen beider Vereine aber nicht aus.