Der viel umjubelte Derbysieg gegen den GAK ist gerade einmal neun Tage her, da steuert Zweitligist Kapfenberg schon auf die nächste Bestmarke zu. Hatte sich der KSV gegen die Roten noch über 4270 Zuseher gefreut, so sollen es im heutigen Cupduell mit Sturm noch einmal deutlich mehr werden. Vereinsintern rechnet man sogar mit 7000 Fans im Franz-Fekete-Stadion. „Auf so ein großes Spiel in diesem Rahmen haben wir lange warten müssen“, sagt KSV-Trainer Kurt Russ. Schließlich liegt das letzte Cupspiel vor heimischer Kulisse schon viereinhalb Jahre zurück, im April 2015 setzte sich die Wiener Austria gegen den von Russ betreuten KSV mit 2:0 durch.