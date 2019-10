Facebook

Christian Ilzer ist in Wien-Favoriten noch im Sattel. Die Frage ist nur: Wie lange? Und wird sich etwas ändern? © GEPA pictures

Es gab zweifellos Zeiten im österreichischen Fußball, in denen „die Wiener“ berechtigterweise behaupten durften, dem Rest des Landes voraus zu sein. In denen sie sich den Ruf der „Großkopferten“ nicht hart erarbeiten mussten. In denen Rapid alternierend mit der Austria den Provinzlern den Marsch blies.