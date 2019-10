Mit geballter Offensive hat der SK Sturm die Debatte um ein neues, zweites Fußballstadion in Graz angestoßen. Was dafür spricht, was dagegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewitterstimmung über der Merkur Arena? So schlimm ist es nicht. Aber die Diskussionen laufen © Markus Oberländer/GEPA

Der Zug zum Tor, er ist bei der aktuellen Sturm-Mannschaft noch ausbaufähig, wenngleich Besserung zuletzt sichtbar war. Wie Offensivdrang geht, zeigt der Präsident selbst vor: Präsident Christian Jauk hat mit Selbstbewusstsein eine Debatte um ein zweites Fußballstadion in Graz angestoßen. Denn jetzt, wo der GAK wieder in den Profi-Fußball vorgestoßen ist und in der Zweiten Liga aufspielt, müssen sich die beiden Grazer Klubs erneut das Stadion in Liebenau teilen.