Anastasios Avlonitis (links) erzielte den Ausgleich © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Bereits nach neun Minuten bringt Ex-Sturm-Kicker Andreas Gruber den Gastgeber per Freistoß in Führung. Doch die Schwarz-Weißen schlagen prompt zurück, Anastasios Avlonitis (21.) und ein Eigentor durch Philipp Erhardt (24.) besorgen das 2:1 für die Grazer. Dabei schlägt Kiril Despodov, der erstmals in der Startformation steht, beide Eckbälle und hat nun bereits zwei Assists zu verbuchen. Bis dato konnte weder der SK Sturm noch der SV Mattersburg einen 0:1-Rückstand in dieser Spielzeit drehen, beide Teams gewannen dafür ihre Spiele nach 1:0-Führung.

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Mit zwölf Punkten aus sieben Ligaspielen steht der SK Sturm vor der Begegnung mit dem SV Mattersburg in der Tabelle auf Rang fünf und somit im oberen Tabellenmittelfeld. Nach zwei Siegen zum Auftakt folgten zwei Pleiten, auf die die Schwarz-Weißen wieder mit zwei Erfolgen antworteten. Zuletzt setzte es gegen den Europa-League-Starter LASK aber eine bittere 2:0-Heimniederlage. Sollte sich das heutige Spiel in das Paarreim-Schema der Grazer einreihen, dürfen sich Nestor El Maestro und seine Mannschaft keine drei Punkte unter den Pappeln erwarten.

Genau diese fordert der Trainer von seiner Elf aber ein – und zwar nicht nur im heutigen Aufeinandertreffen gegen die Burgenländer, sondern auch am Mittwoch im Cup gegen Austria Klagenfurt und nächstes Wochenende daheim gegen die Admira. In der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte El Maestro: "Meine Mannschaft hat individuell mehr Qualität als die drei kommenden Gegner". Dass dies auch tatsächlich der Fall ist, müssen die Steirer ab 17.00 Uhr beweisen.

Die Aufstellung des SK Sturm:

Siebenhandl; Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel; Dominguez, Kiteishvili; Despodov, Röcher, Hierländer; Balaj

Die Aufstellung des SV Mattersburg:

Kuster; Salomon, Malic, Mahrer, Lercher; Erhardt; Kuen Halper, Jano, Gruber; Bürger