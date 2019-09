In der zweiten Runde des ÖFB-Cup werden nicht die Spiele des SK Sturm, des WAC und des LASK live übertragen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA, APA

Am kommenden Dienstag (24. September) und Mittwoch (25. September) wird die zweiten Runde des ÖFB-Cups ausgetragen. 32 Mannschaften kämpfen um den Einzug in das Achtelfinale.

Der ORF wird gleich fünf Partien live übertragen. Auf ORF Sport+ werden am Dienstag die Partien Austria Lustenau - FAC (16.45 Uhr), GAK - Wacker Innsbruck (18.45 Uhr) und St. Pölten - Mattersburg (20.45 Uhr) ausgestrahlt.

Dazu flimmern am Mittwoch die Bundesliga-Duelle WSG Tirol - Austria Wien (18.30 Uhr) und die Neuauflage des Vorjahresendspiels Rapid - Salzburg (20.45 Uhr) über die Mattscheibe.

DIE PAARUNGEN DIENSTAG

Austria Lustenau - FAC (16.45)

GAK - Wacker Innsbruck (18.45)

Gleisdorf - Juniors OÖ (19)

Gurten - Horn (19)

Ebreichsdorf - Admira (19)

Mannsdorf-Großenzernsdorf - KSV (19.30)

St. Anna am Aigen - Dornbirn (19.30)

Amstetten - BW Linz (19.30)

St. Pölten - Mattersburg (20.45) MITTWOCH

Austria Klagenfurt - Sturm (18.30)

WSG Tirol - Austria Wien (18.30)

Wiener Viktoria - LASK (18.30)

Steyr - Ried (19)

Wolfsberg - WAC (19)

WSC Hertha - Altach (19)

Rapid - Salzburg (20.45)

Leer geht damit der SK Sturm aus, der es am Mittwoch (18.30 Uhr) mit dem Tabellenführer der 2. Liga, der Klagenfurter Austria, zu tun hat. Auch die Europacup-Sensationsteams des LASK (Mittwoch, 18.30 Uhr, bei der von Toni Polster trainierten Wiener Viktoria) und der WAC, der in einem Lokalderby auf den ATSV Wolfsberg (Mittwoch, 19 Uhr) trifft, werden nicht live auf ORF gezeigt.

Prämien

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups wird an jeden Heimverein eine Prämie in Höhe von 3500 Euro ausgeschüttet. Jeder Gastverein erhält 6500 Euro. Alle Gastgeber behalten darüber hinaus die gesamten Ticketeinnahmen. Jene Vereine, deren Spiele live im TV übertragen werden, erhalten eine zusätzliche Prämie.