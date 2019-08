Facebook

Dario Tadic traf vom Elfmeterpunkt aus © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Die Profertil-Arena in Hartberg war zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte mit 5024 Zusehern restlos ausverkauft. Bei strahlendem Sonnenschein und toller Kulisse pfiff Schiedsrichter Harald Lechner die Partie an, alle erwarteten einen spannenden Kampf zwischen den Oststeirern und den Blackies. In der ersten Hälfte wartete man jedoch die meiste Zeit vergebens auf Chancen und Torraumszenen. Die Hartberger hatten durch Jodel Dossou in Minute 23. die beste Möglichkeit in Führung zu gehen, Jörg Siebenhandl konnte den Schuss aber ohne große Probleme festhalten. Die gefährlichste Chance der Grazer kam von Michael John Lema (31.). Der Mittelfeldspieler setzte sich auf der rechten Seite durch, seinen Schuss konnte Rene Swete im letzten Moment noch klären. "Das war heute ein Spiel auf der Kippe. Ich wusste, wer das erste Tor macht, gewinnt das Spiel auch. Glücklicherweise ist das uns gelungen. Defensiv sind wir heute stark gestanden und haben auch in Unterzahl nicht viel zugelassen", sagte der Tormann.

Auch die zweite Hälfte war zu Beginn kein gutes Beispiel für attraktiven Offensivfußball. Wenig überraschend fiel das einzige Tor des Spiels durch einen Elfmeter. Emanuel Sakic brachte nach 63 Minuten Stefan Rakowitz im Strafraum zu Fall, den darauffolgenden Elfmeter verwertete Dario Tadic zum 1:0. "Ich habe die Szene jetzt noch einmal gesehen und es hat mich bestätigt. Er steigt mir in den Knöchel und das ist eben ein Foul", sagte Rakowitz nach dem Spiel. Die Grazer erhöhten in Folge den Druck, David Cancola half ihnen dabei. Der Hartberger flog in Minute 72. nach einem harten Einsteigen gegen Bekim Balaj mit Gelb-Rot vom Platz. Die erste gut Möglichkeit sahen der mitgereiste Sturm-Anhang aber erst in Minute 83. Der eingewechselte Fabian Koch flankte in den Strafraum und hätte fast Christoph Leitgeb perfekt bedient. Der Routinier rutschte jedoch am Ball vorbei. Die letzte Chance auf den Ausgleich vergab Otar Kiteishvili kurz vor Schluss. Sein Kopfball ging am Tor vorbei. "Der entscheidende Elfmeter darf uns nicht passieren, die Niederlage ist sicherlich sehr unglücklich. Es gibt gar nicht viel zu sagen. Wir müssen uns das heute komplett selber zuschreiben aber wir wissen auch woran wir noch arbeiten müssen", resümierte Lukas Spendlhofer.