Am dritten Spieltag kommt es in Hartberg zum Steirer-Derby zwischen dem TSV und Sturm. Für beide Mannschaften geht es um viel. Sturm will den perfekten Saisonstart fortsetzen, Hartberg den zweiten Derby-Heimsieg feiern.

Spannendes Spiel vor ausverkauftem Haus © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Hier geht's zum Liveticker!

In der Profertil-Arena in Hartberg ist alles für einen perfekten Fußballnachmittag angerichtet. Vor ausverkauftem Stadion und bei perfektem Fußballwetter wollen beide Teams den Erfolg der letzten Runde bestätigen und sich zur Nummer eins in der grünen Mark krönen. Hartberg besiegte die Admira in der zweiten Runde zu Hause mit 4:1, Sturm gewann in Wolfsberg mit 1:0.

Für das Derby schickt Markus Schopp folgende Elf auf das Feld:

Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Cancola - Dossou, Rep, Rakowitz - Tadic

Nestor El Maestro entschied sich für folgende Aufstellung:

Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic, Dominguez - Lema, Kiteishvili, Jantscher - Balaj