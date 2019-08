Facebook

45. Minute: Schiedsrichter Frischer pfeift ab. Halbzeit. Sturm führt dank eines Eigentors mit 1:0 benötigt aber zumindest einen weiteren Treffer, um international vertreten zu bleiben.

42. Minute: Die "Abwehrmauer" der Norweger lässt sich spielerisch fast nicht überwinden. Zumindest fehlen Sturm dafür bisher die Lösungen. Ein Schuss von Otar Kiteishvili aus der zweiten Reihe verfehlte aber sein Ziel deutlich und entpuppte sich auch nicht als Wundermittel gegen den norwegischen Defensivbund.

36. Minute: Ivan Ljubic mit der bisher gefährlichsten Aktion für den SK Sturm, abgesehen vom Treffer. Der Mittelfeldspieler zog aus rund 18 Metern ab und platzierte seinen Schuss nur ein wenig über das Gehäuse von Haugesund-Schlussmann Helge Sandvik.

32. Minute: Das Spiel ist bisher geprägt von Zweikämpfen und auch von vielen Fouls. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum.

26. Minute: Erster Wechsel: Philipp Hosiner ersetzt den verletzten Thorsten Röcher.

24. Minute: Thorsten Röcher muss nach einem erneuten Foul behandelt werden und kann wohl nicht weitermachen. Für ihn macht sich Philipp Hosiner bereit. Sturm ist optisch klar überlegen, Offensiv drehten die Norweger nur durch Konter in Erscheinung.

20. Minute: Ein Zweikampf zwischen Thorsten Röcher und Mikkel Desler ließ die Emotionen kurz hochkochen. Desler brachte Röcher in einem Konter abseits des Geschehens zu Fall und sah dafür die gelbe Karte.

14. Minute: TOR! Der SK Sturm Graz geht durch eine abgefälschte Hereingabe von Philipp Huspek mit 1:0 in Führung. Niklas Sandberg war zuletzt am Ball und lenkte diesen ins kurze Eck zur Grazer Führung.

8. Minute: Sonde Tronstad mit einem harten Einstieg gegen Ivan Ljubic. Der Norweger hat Glück ohne Karte davongekommen zu sein. Haugesund steht mit zwei Ketten kompakt vor dem eigenen Strafraum und macht es Sturm schwer durchzukommen.

2. Minute: Die erste Chance gehört den Norwegern. Ein Kopfball von Kristoffer Velde geht nur knapp neben das Tor von Jörg Siebenhandl.

1. Minute: Schiedsrichter Juri Frischer aus Estland hat das Spiel soeben angepfiffen. Neben Teamchef Franco Foda hat sich auch Sturm-Legende Hannes Reinmayr im Stadion eingefunden.

Der 3:0-Heimsieg zum Bundesligaauftakt gegen St. Pölten tat der Sturm-Seele gut und diente auch als Motivationsspritze für das heutige Europacupspiel.

Denn im Hinspiel der zweiten Runde in der Europa-League-Qualifikation in Haugesund mussten sich die Grazer mit 0:2 geschlagen geben. Dementsprechend sind die Schwarz-Weißen heute gefordert, dieses Ergebnis noch zu drehen und in die dritte Runde aufzusteigen, in der PSV Eindhoven warten würde.

Trainer Nestor El Maestro vertraut auf die selbe Startelf, die bereits gegen St. Pölten eine starke Vorstellung gezeigt hatte.

Aufgrund des Becherwerfer-Urteils ist die heutige Begegnung ein offizielles Geisterspiel. Dennoch dürfen dank einer Sondergenehmigung der UEFA rund 3300 Kinder das Spiel live in der Merkur-Arena mitverfolgen.

Vor dem Stadion gibt es aber ein von Sturm organisiertes Public Viewing. Mehrere tausend schwarz-weiße Fans haben sich schon eingefunden.