Jakob Färber (rechts) trifft heute zum Regionalliga-Auftakt mit Gleisdorf auf die Sturm-Amateure © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Dritter, Zweiter, Zweiter: Kein Klub in der Regionalliga hat sich so konstant in der Spitze etabliert wie Gleisdorf nach dem Aufstieg im Sommer 2016. Auch heuer gelten die Oststeirer als wohl aussichtsreichster weiß-grüner Titelkandidat. „Favorit sind wir nicht“, sagt Kapitän Jakob Färber, „aber sehr gut aufgestellt, von der Klubführung über die Trainer bis zu den Spielern.“ Trotz eines Umbruchs im Kader inklusive Trainerwechsel zu Thomas Raffl soll die spielerische Linie weiterhin forciert werden.

Beim heutigen Saisonauftakt, dem Heimspiel gegen die Sturm Amateure (kleinezeitung.at überträgt ab 19 Uhr live), ist Färber besonders motiviert. Der einzig waschechte Gleisdorfer im Kader spielte immerhin mehr als fünf Jahre für Sturms Lokalrivalen GAK („Im Herzen bleibe ich ein Roter“). Spielen wird der 26-Jährige in der Innenverteidigung: „2013 bin ich als Stürmer gekommen, dann ist es schnell immer weiter nach hinten gegangen.“ Ganz im Gegensatz zur Tabelle.

Das Spiel können Sie ab 19 Uhr via Livestream hier mitverfolgen.