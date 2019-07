Facebook

Christoph Leitgeb © SK Sturm

Christoph Leitgeb kehrt zu Sturm Graz zurück. Nach zwölf erfolgreichen Jahren und 15 Titeln bei Bundesliga-Serienmeister Salzburg unterschrieb der 34-jährige Mittelfeldmann bei seinem Jugendverein einen Einjahresvertrag. In Salzburg war der Ex-ÖFB-Teamspieler nicht mehr über die Rolle als "Edelreservist" hinausgekommen, hatte in der vergangenen Saison nur 300 Minuten in allen Bewerben absolviert.

Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl zeigte sich in einer Klubaussendung überzeugt, den Kader verbessert zu haben. "Spieler, die soviel gesehen und erreicht haben wie Christoph Leitgeb können einen unschätzbaren Mehrwert für eine Mannschaft darstellen." Leitgeb will seine Karriere in Graz nicht nur ausklingen lassen: "Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Natürlich habe ich noch Ziele und diese möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft erreichen."

Die Grazer, die am (heutigen) Freitag im ÖFB-Cup bei Regionalligist Anif in die Saison starten, sind nun vor allem noch auf der Suche nach einem Angreifer. "Jeder von unseren Stürmern hat gewisse Qualitäten, aber keine einzige herausragende, große Stärke. Ich wünsche mir eine klare Nummer eins im Sturm", hatte Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag klargestellt.

Günter Kreissl: "Spieler, die soviel gesehen und erreicht haben wie Christoph Leitgeb können einen unschätzbaren Mehrwert für eine Mannschaft darstellen. Seine Auftritte in den letzten Jahren waren nach wie vor auf einem so hohen sportlichen Level, dass wir überzeugt sind unseren Kader mit Leiti´s Verpflichtung weiter verbessert zu haben."

Nestor El Maestro: "Christoph hat auch mit 34 noch herausragende Qualitäten, die unseren Kader weiter verstärken. Außerdem kann er auf einen extrem großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den er an seine neuen Kollegen weitergeben kann. Ich freue mich ihn ab sofort in unserem Team zu haben."

Foto © GEPA

Christoph Leitgeb: "Es fühlt sich sehr gut an wieder hier zu sein. Natürlich habe ich noch Ziele und diese möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft erreichen. Die ersten Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut. Ich freue mich wieder in Liebenau aufzulaufen und alles für das Sturm-Trikot zu geben."