Ein neuer Stürmer für den SK Sturm

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günter Kreissl © GEPA

Die Trainersuche beim SK Sturm läuft offenbar auf Hochtouren. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl ist bemüht, den Nachfolger für den beurlaubten Roman Mählich bis Mitte nächster Woche zu finden. Einer der Topkandidaten ist neben Damir Buric Nestor El Maestro. Der frühere Co-Trainer von Austria Wien arbeitete zuletzt erfolgreich in Sofia und zuvor in Trnava.

Auf Nachfrage, ob es einen Kontakt zu Sturm gibt, antwortete El Maestro am Telefon: „Ich möchte im Moment auf gar keinen Fall darüber sprechen.“ Dann legte El Maestro wieder auf. Ein Dementi des Kontakts klingt wohl anders. El Maestro war ja schon einmal im Rennen um den Trainerposten in Graz, damals machte Vogel das Rennen. Bei der Wiener Austria entschied man sich gegen den einstigen Mitarbeiter, zahlte stattdessen eine Ablöse für Christian Ilzer.

Eine Nachfrage bei Kreissl beantwortete Sturms Pressesprecher Alexander Fasching. Auf die Frage, wie weit die Verhandlungen mit möglichen Trainerkandidaten sind, antwortete Fasching: „Es werden gerade einige Sondierungsgespräche geführt.“ Wer den SK Sturm in der kommenden Saison trainieren wird, bleibt weiterhin offen.

Unterdessen wundern sich immer mehr Sturm-Insider und Fußballexperten, warum Roman Mählich seine Saisonanalyse nicht dem Vorstand präsentieren durfte. Parallelen zum Abgang seines Vorgängers Heiko Vogel sind zu erkennen und geben für die Öffentlichkeit nicht unbedingt das beste Bild ab.

Auch einige Spieler haben sich im abgelaufenen Spieljahr nicht wirklich gut in Szene setzen können. Ihnen wurde oder wird noch nahegelegt, sich einen anderen Verein zu suchen. Gerüchten zufolge soll es sich um drei Offensivspieler handeln. Zwei Stürmer dürfen sich Informationen zufolge neu orientieren. Dafür soll ein anderer Angreifer kurz vor der Verpflichtung stehen.

Ein neuer Stürmer aus Georgien

Budu Zivzivadze soll in Zukunft bei Sturm für die Tore sorgen. Der Stürmer steht allerdings bei Torpedo Kutaisi noch bis Juni 2020 unter Vertrag. Es wäre also eine Ablösesumme zu bezahlen. Sowohl für Heiko Vogel als auch für Roman Mählich war der Angreifer kein Thema. Jetzt soll der 25-Jährige mit einer Körperlänge von 1,89 Meter doch geholt werden. Er bestritt drei Spiele für das georgische Nationalteam, sein Marktwert wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Außerdem hat er denselben Berater wie sein Ex-Teamkollege Otar Kiteishvili.

Einige Spieler bei Sturm haben aufgrund der aktuell unklaren Situation in Graz ihre Manager beauftragt, auf Klubsuche zu gehen. Zum einen, weil die Stimmung im gesamten Klub im Keller ist, ohne Aussicht auf Änderung. Und zum anderen, weil den Akteuren derzeit die sportlichen Perspektiven fehlen, heißt es.

Am Dienstag folgt die nächste außerordentliche Vorstandssitzung, in der Günter Kreissl dem Vorstand seinen Trainervorschlag präsentieren soll. Nehmen die Verantwortlichen ihr Vetorecht nicht in Anspruch, wird der neue Übungsleiter wohl schon am Mittwoch präsentiert. Kommt ein Veto, muss die Suche weitergehen. Es gibt noch viel zu tun auf der „Baustelle Sturm“. Mehr, als wohl viele gedacht haben.