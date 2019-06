Facebook

Sturm kämpft gegen Rapid um den letzten Quali-Platz für die Europa League © GEPA pictures

Es ist das letzte Spiel der Bundesliga-Saison - und es geht um viel: Der SK Sturm empfängt in der Merkur-Arena im Rückspiel um den letzten Platz der Europa-League-Qualifikation den SK Rapid. Das Hinspiel haben die Grazer mit 2:1 für sich entschieden. Aber Achtung. Sturm verlor die vergangenen fünf Bundesliga-Heimspiele, was einen Negativrekord in der schwarz-weißen Geschichte bedeutet.

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Kurz vor der Pause fiel in Graz das erste Tor - und das war (wie schon in Wien ein Sturm-Treffer) ein Eigentor: Lukas Spendlhofer (43.) wurde von einer Flanke von Rapid-Kapitän Stephan Schwab so unglücklich getroffen, dass er den Ball ins eigene Tor lenkte.

Und die Partie hatte schon mit einem Schreckmoment für die Steirerbegonnen: Bei einem Kopfballduell traf Rapid-Stürmer Aliou Badji Markus Lackner an der Schläfe, der war sogar kurz bewusstlos. Aber Lackner, der den erkrankten Maresic als Innenverteidiger ersetzt, konnte Entwarnung geben. Die erste große Chance hatten die Rapidler: Aber nach einer Murg-Ecke und Verlängerung vergab Badji rund einen Meter vor dem Sturm-Tor, er kam nicht mehr richtig an den Ball.

Davor musste Sturm-Tormann Jörg Siebenhandl schon zweimal eingreifen: einmal bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Bolingoli, einmal bei einem Alleingang von Murg. Und ganz kurz gab es auch Elferalarm, als Mensah den durchgebrochenen Andrej Ivan attackierte, doch Schiedsrichter Schörgenhofer pfiff nicht.

Avlonitis und Maresic fehlen

Sturm-Trainer Roman Mählich muss den Ausfall von Dario Maresic (Magen-Darm-Virus) verkraften. Für den U21-Teamspieler rückt Markus Lackner in die Innenverteidigung. Der 28-Jährige steht erstmals seit 2. Dezember 2018 wieder in der Startelf. Seither kam der Ex-Admiraner nur zu einem 33-minütigen Kurzeinsatz. Außerdem spielt der im Hinspiel mit einem Tor und einem Assist glänzende Jakob Jantscher im linken Mittelfeld statt Michael John Lema.

Rapid setzt auf folgende Startelf: