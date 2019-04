Facebook

© GEPA pictures

Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim LASK vor wenigen Tagen will der SK Sturm heute im Heimspiel gegen die Oberösterreicher nachlegen und damit im Rennen um Tabellenplatz drei weiter dabei bleiben. Doch zunächst sah es nach einer Revanche für den LASK aus, der in der 22. Minute durch Wiesinger nach einer Ecke in Führung ging. Der Oberösterreicher hatte Glück, er wurde am Knie getroffen, von dem ging der Ball zur Führung ins Tor. .

Zwei Änderungen bei Sturm

Trainer Roman Mählich stellt im Vergleich zum Auswärtsspiel beim LASK um: Statt Juan Dominguez kommt Ivan Ljubic in die Partie

Siebenhandl; F. Koch, Spendlhofer, Maresic, Mensah; Ljubic; Lema, Hierländer, Kiteishvili, Jantscher; Pink

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Avlonitis, Lackner, Grozurek, T. Koch, Eze

Der LASK beginnt folgendermaßen: