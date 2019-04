Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim LASK vor wenigen Tagen will der SK Sturm heute im Heimspiel gegen die Oberösterreicher nachlegen und damit im Rennen um Tabellenplatz drei weiter dabei bleiben. Nach einer halben Stunde schaffte Sturm auch den Ausgleich der Führung durch Wiesinger (22.) für den LASK. Nach einem Konter und kurzer Abwehr durch die Abwehr der Oberösterreicher traf Hierländer aus 16 Meter mit einem sehenswerten Volley zum Ausgleich. Und praktisch mit dem Pausenpfiff verlängert Hierländer per Kopf perfekt in die Mitte zu Markus Pink, der Schlager wie schon in Linz bezwingt und auf 2:1 stellt.

Nach der Pause übernahm der LASK das Kommando, der Ausgleich fiel aber trotzdem glücklich: Michorl zog aus weit über 20 Metern ab, Siebenhandl will den Ball fangen, schlägt sich ihn dabei aber selbst ins eigene Tor. So was nennt man wohl ein "Steirertor" - und es steht 2:2 (65.). Und nur drei Minuten später schlug es schon wieder ein: Goiginger traf aus einem Weitschuss zum 3:2 für die Linzer, der Doppelschlag war perfekt.

Hier geht's zum Liveticker!

Zwei Änderungen bei Sturm

Trainer Roman Mählich stellt im Vergleich zum Auswärtsspiel beim LASK um: Statt Juan Dominguez kommt Ivan Ljubic in die Partie

Siebenhandl; F. Koch, Spendlhofer, Maresic, Mensah; Ljubic; Lema, Hierländer, Kiteishvili, Jantscher; Pink

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Avlonitis, Lackner, Grozurek, T. Koch, Eze

Der LASK beginnt folgendermaßen: