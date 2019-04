Sandi Lovric schoss den SK Sturm mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum 1:0-Auswärtssieg über die Wiener Austria. Die Schwarz-Weißen liegen in der Tabelle wieder auf dem dritten Platz.

Stefan Hierländer war mit dem Auftritt von Sturm zufrieden © GEPA pictures

Mit Tränen in Augen drehte Sandi Lovric ab, schaute hoch und zeigte in den Himmel. Es war nicht die Freude über sein Bundesliga-Premieren-Tor. „Es war etwas Familiäres. Das Tor ist dieser Person gewidmet“, sagte der Gold-Torschütze nach dem Spiel. Er sei aber überglücklich über den Treffer und den Sieg über die Wiener Austria. Sturms 1:0-Erfolg bedeutet wieder Platz drei in der Tabelle. Lovric sprach weiters von einer „guten Reaktion auf die letzte Woche“. Und wahrlich war die Darbietung der Steirer deutlich besser als bei der 0:1-Niederlage gegen St. Pölten.