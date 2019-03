Kleine Zeitung +

Sturm - LASK 0:2 Drittes LASK-Tor wird wegen Abseits aberkannt

Nach einem Abwehrfehler in der Sturm-Abwehr hat der LASK sofort umgeschaltet und das 1:0 erzielt. Joao Victor traf nach 14 Minuten. Eine verdiente Führung, da die Oberösterreicher die Partie nach Belieben dominieren. Gernot Trauner hat in der 62. Minute per Kopf auf 2:0 erhöht.