Der SK Sturm empfängt heute um 14.30 Uhr in der Bundesliga den LASK. Die Grazer können dabei wieder auf ihre starke Defensive vertrauen. Torhüter Jörg Siebenhandl verteidigt die nicht von allen geliebte Spielweise.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Die Debatte über eine Mauer ist nicht nur in den USA allgegenwärtig. Doch während Präsident Donald Trump diese als „Grenzschutz“ zu Mexiko ziehen will, begnügt sich der SK Sturm auf heimische Fußballstadien. Seit sieben Partien sind die Grazer ungeschlagen und kassierten dabei nur zwei Gegentreffer. Dazu blieben die Schwarz-Weißen in den jüngsten drei Bundesliga-Heimspielen ohne Gegentor.

